На Украине задержали пытавшегося уплыть на подводном скутере в Румынию уклониста

На Украине задержали мужчину за попытку нелегально пересечь границу — он пытался переплыть Дунай на подводном скутере, чтобы избежать мобилизации. О его поимке сообщили в госпогранслужбе страны 27 июля.

«Пересечение границы в стиле Джеймса Бонда или подводный скутер вместо традиционной лодки», — так описали попытку побега от мобилизации в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.

Сотрудники погранслужбы заметили мужчину во время патрулирования реки Дунай. Мужчина пытался быстрее добраться до Румынии, используя подводный скутер. При этом он плыл под водой, но периодически поднимался на поверхность.

Уточняется, что это вторая попытка украинского диверсанта незаконно пересечь границу.

В последнее время на Украине фиксируется немало случаев, когда граждане пытаются всеми возможными способами избежать попадания в зону боевых действий. Так, 26 июля сообщалось, что в городе Белгород-Днестровский Одесской области мужчина отрубил себе пальцы пожарным топором в военкомате, чтобы не проходить медкомиссию.

6 июля в стране задержали четырех мужчин, которые попытались незаконно пересечь границу страны на надувных кругах через реку Тису. Уточняется, что уклонисты заплатили по $7–8 тыс. местному жителю за сопровождение.

Еще 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Документ ужесточает наказание за уклонение и уточняет категории подлежащих призыву лиц. Он не предусматривает положений о демобилизации.

Кроме того, с 17 июля на Украине изменились правила нахождения на улице для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, теперь им нужно иметь при себе военный билет, чтобы его мог проверить патруль.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.