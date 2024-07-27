Зрителей Олимпиады из Китая повергли в шок сцены на церемонии открытия

Показ ЛГБТ-контента (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) в ходе трансляции церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже на государственном телевидении привел в замешательство китайских телезрителей. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает газета South China Morning Post.

Активное обсуждение в китайских соцсетях вызвала сцена с тремя танцорами.

«Это единственный момент в жизни, когда вы можете увидеть драг-артиста и ЛГБТ-шоу на Центральном телевидении Китая», — пишет газета.

Комментаторы спортивного канала Центрального телевидения Китая (CCTV), который транслировал церемонию в прямом эфире, не произнесли ни слова во время показа сцены.

Издание уточняет, что клип остался на канале в отредактированной версии. Многие китайские пользователи соцсетей задались вопросом о том, не слишком ли много внимания Франция уделила ЛГБТ-повестке на спортивном мероприятии.

Накануне, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024. Певица Селин Дион выступила перед зрителями с песней Эдит Пиаф «Гимн любви». В ходе церемонии открытия ОИ-2024 олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Кроме того, диктор на параде спортсменов в Париже при прохождении лодки по Сене сборной Южной Кореи заявил, что это КНДР.

Также в ходе церемонии открытия артисты исполнили пародию на Тайную вечерю — последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием. В ходе выступления драг-артисты заняли место апостолов, а в качестве Сына Божьего выступал диджей. Греческий портал pronews.gr назвал пародию крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе.

Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады прошла с масштабным провалом, потому что объединила в себе все нелепости сразу.

Депутат Европарламента Марион Марешаль Ле Пен, племянница одного из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, назвала выступление отчаянной попыткой превознести ценности спорта и красоту Франции посреди грубой пропаганды woke-культуры (культура пробуждения).

Осудил церемонию открытия и французский епископат.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.