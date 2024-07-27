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В Госдуме рассказали о вступающих в силу в начале августа законах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России в начале августа вступят в силу 10 законов, касающихся предоставления госуслуг, деятельности банков, выплат на детей и других сфер. Об этом 27 июля сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В частности, граждане смогут онлайн получать данные о выполнении всех запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг, а также результатах оказания мер социальной поддержки.

Кроме того, банки и микрофинансовые организации будут обязаны записывать все разговоры и сообщения, касающиеся возврата гражданами просроченных задолженностей, и хранить эти записи не менее трех лет.

Также будут скорректированы правила единой выплаты на детей. По новому правилу, если заявление на нее будет подано по временной прописке или фактическому проживанию, место жительства заявителя и детей установит проверка.

Среди прочего в первые дни августа начнет действовать порядок наследования цифровых рублей, который предусматривает возможность завещания прав на них. Помимо этого, муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании местной администрации в случаях, если такое право будет предусмотрено в уставе муниципального образования.

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Почему банки продолжают нарушать запрет на навязывание клиенту услуг отдельных компаний

Ранее, 25 июля, в России вступил в силу закон, обязывающий банки на два дня приостанавливать перевод денег, если информация о получателе средств есть в базе данных Центробанка о случаях и попытках мошеннических операций. Если деньги отправляются на подозрительный счет, банк также сообщает клиенту о том, что реквизиты принадлежат мошенникам. В том случае, если кредитно-финансовая организация допускает перевод в этот период, то будет обязана вернуть похищенные средства.

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