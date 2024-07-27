Собянин отметил достижения сотрудников столичных центров госуслуг

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в своем телеграм-канале сотрудников офисов «Мои Документы» с Днем работника центров госуслуг.

«Вы создаете дружелюбную атмосферу, уделяете внимание каждому, подходите индивидуально к решению вопросов горожан. Спасибо вам от всех москвичей за искренний сервис и профессионализм», — подчеркнул мэр.

В офисах «Мои Документы» Москвы в настоящее время работают более 11 тыс. сотрудников, в функционал которых входит оказание населению около 300 государственных услуг разных категорий. Сотрудники центров участвуют в разнообразных социальных проектах, встречают пациентов в поликлиниках, во флагманских центрах и приемных отделениях 20 городских стационаров.

Первый центр госуслуг был открыт в столице в 2011 году, заменив 1200 приемных разнообразных госорганов. Концепцию московских офисов «Мои Документы» эксперты считают уникальной.