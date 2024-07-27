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В Telegram выявлена новая мошенническая схема кражи аккаунтов
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В Telegram выявлена новая мошенническая схема кражи аккаунтов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Мошенники создали новую схему кражи доступа к аккаунтам в Telegram, используя только номер телефона нужного им абонента. Как пишет 27 июля агентство ТАСС, для этого они направляют на него большое количество запросов (до 30 раз), чтобы получить код подтверждения для входа в социальную сеть.

После этого, используя поддельный аккаунт, предлагают жертве самой напрямую перейти по ссылке якобы для повышения безопасности своей страницы. Для этого мошенники используют аккаунт Telegram Security Messenger, который очень напоминает настоящий. С помощью него абоненту сообщается, что электронный помощник выявил «подозрительно большое количество кода авторизации», в связи с чем жертве следует открыть сообщение и выполнить инструкции по ссылке. Указывается, чтобы это якобы повысит безопасность и предотвратит удаление учетной записи.

В компании МТС объяснили, что информация из утечек данных помогает мошенникам в реализации некоторых обманных схем, например при оформлении займов на имена жертв.

«В отдельных случаях злодеям даже удается вывести средства с привязанной к аккаунту банковской карты. Кроме того, украденный аккаунт могут использовать для разного рода незаконной деятельности — скама, продажи запрещенных веществ и прочего», — цитирует ТАСС главу направления Security Awareness МТС Red Илью Одинцова.

Испытать возмещение: с возвратом украденного мошенниками могут возникнуть трудности
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Ранее, 23 июля, сообщалось, что в первом полугодии 2024 года мошенники чаще всего подделывали ресурсы «Сбера» и «Юлы». Кроме них, в топ-10 брендов, используемых для фишинга в Рунете, вошли Альфа-банк, Telegram, СДЭК, Booking, ВТБ и три крупнейших маркетплейса. Об этом рассказали «Известиям» в Координационном центре доменов .RU/.РФ.

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