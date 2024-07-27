Губернатор Брянской области сообщил о 22 сбитых беспилотниках ВСУ над регионом

В небе над Брянской областью были перехвачены и уничтожены 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) с вечера 26 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены», — говорится в его Telegram-канале.

Богомаз также поблагодарил подразделения Минобороны России за их работу по защите региона и всей страны.

Утром в этот день средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Рязанской областью семь украинских дронов. В Минобороны уточнили, что беспилотники были сбиты около 06:45.

Кроме того, в ночь на 27 июля средства ПВО уничтожили 14 дронов ВСУ над регионами России. Семь беспилотников были сбиты над Курской областью, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.