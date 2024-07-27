В одном из бассейнов Варшавы не менее 25 человек отравились хлором

В одном из бассейнов польской столицы Варшавы не менее 25 человек отравились хлором, среди пострадавших есть дети. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщила региональная станция скорой помощи.

«В бассейне Polonez OSiR Targówek на улице Лабишиньска, 20, взрослые и дети были отравлены хлором. Пострадали уже 25 человек», — цитирует сообщение станции издание Wiadomosci.

Взрослых и детей с симптомами, напоминающими отравление хлором, доставили в больницы Варшавы. Все пострадавшие на момент госпитализации находились в сознании.

Как отметил представитель городской пожарной службы Войчех Капчиньски, с территории бассейна эвакуировано 60 человек. Экстренные службы уже взяли пробы воды из бассейна на анализ.

«Вода имеет желтый цвет, что может указывать на наличие в ней хлора», — говорится в сообщении воеводской станции скорой помощи.

В январе в американском штате Юта 54 человека, пришедшие в молитвенный дом мормонской церкви, отравились угарным газом. Причиной происшествия стала неисправность системы отопления.