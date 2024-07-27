В Республике Северная Осетия — Алания на территории одной из зенитных ракетных частей группировки войск «Днепр» создана учебно-методическая база сбитых в ходе спецоперации БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). В центре проводятся занятия с военнослужащими-зенитчиками. Минобороны РФ 27 июля показало видеофрагмент учебного процесса.

После создания выставки, на которой представлены различные беспилотные трофеи, руководством воинской части принято решение о проведении ознакомительно-практических занятий с расчетами зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для изучения образцов беспилотников ВСУ, их возможностей и способов наиболее эффективной борьбы с ними.

«В настоящее время уже проводится работа с личным составом нашей части по ознакомлению с теми или иными беспилотными летательными аппаратами», — сказал командир взвода управления и радиолокационной разведки с позывным Эльбрус.

Выставку открыли в конце мая текущего года, на ней собраны не только фрагменты БПЛА различных типов с описанием их тактико-технических характеристик, но и некоторые оснащающие их средства поражения, обезвреженные в результате ежедневной боевой работы зенитчиками ВС РФ. Всего представлено более 200 экспонатов различных дронов, сбитых в ходе спецоперации.

Вместе с плановыми занятиями для зенитчиков организаторы собираются на регулярной основе приглашать на лекции молодежь: юнармейцев, студентов, школьников и всех заинтересованных.

1 июня Минобороны сообщило, что в Северной Осетии военнослужащие зенитного ракетного полка группировки войск «Днепр» организовали выставку сбитых беспилотников ВСУ. Экспозиция призвана продемонстрировать разнообразие вражеских дронов и оснащающие их средства поражения, обезвреженные в результате ежедневной боевой работы российскими зенитчиками.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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