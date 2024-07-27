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Министр туризма Мьянмы заявила о возможности замены Visa и Mastercard системой «Мир»

Министр туризма Мьянмы: карты «Мир» могут полноценно заменить Visa и Mastercard
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Мьянме увидели перспективы замены карт Visa и Mastercard российской платежной системой «Мир». Об этом в субботу, 27 июля, заявила союзный министр туризма и гостиниц страны Тет Тет Кхайн.

«Конечно, такие перспективы есть», — заявила министр в интервью «РИА Новости».

В Мьянме из-за западных санкций в отношении страны Visa и Mastercard перестали действовать. По словам Кхайн, сейчас владельцы карт иностранных систем не могут даже оплатить визовый сбор, чтобы приехать в Мьянму. По ее оценке, для этих целей можно будет использовать платежную систему «Мир».

Министр подчеркнула, что она добьется, чтобы не только россияне могли бы использовать «Мир» в Мьянме, но и граждане других стран.

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Ранее, 19 июля, в Мьянме допустили запуск прямого авиасообщения с Россией. Сейчас компания Myanmar Airways International выполняет рейсы два раза в неделю по направлению Новосибирск – Мандалай – Янгон и обратно.

В мае сообщалось, что Россия и Таиланд ведут переговоры о приеме карт российской платежной системы «Мир». При этом эксперты подчеркивают, что прийти к соглашению в условиях западных санкций будет крайне сложно.

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