Заслуженный юрист РФ раскрыл новую уловку мошенников с «заграничными номерами»

Ради возможности выйти на контакт с потенциальной жертвой мошенники изобретают всё новые способы, один из последних — сообщение в мессенджере с заграничного номера от незнакомца, поделился 27 июля заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Что самое главное для мошенников? Заставить потенциальную жертву с ними взаимодействовать. Их задача — зайти на первый контакт, чтобы заинтересовать человека», — отметил он в беседе с агентством «Прайм».

Соловьев привел пример, как может начинаться такое сообщение: «Планирую приехать в Москву 30 числа, но не могу с вами связаться. Мы можем встретиться? Добавляю мой новый аккаунт» и ссылка. Расчет мошенника в том, чтобы заинтриговать потенциальную жертву и заставить кликнуть на ссылку — со своей стороны злоумышленник уже вступил во взаимодействие.

По словам эксперта, при переходе по такой ссылке можно позволить мошенникам вскрывать страницы в соцсетях, на сайте Госуслуг, предоставить возможность похищать финансовые средства и пользоваться личными данными. Соловьев подчеркнул важность здравого смысла в данной ситуации: как бы ни было любопытно и как бы ни хотелось кликнуть по ссылке, делать этого не стоит.

16 июля эксперты Почта Банка рассказали о способах защиты от распространенных видов мошенничества. В летний период мошенники могут воспользоваться доверчивостью граждан и оставить их с многомиллионными кредитами. Среди уловок предложение стать «тайным покупателем», приобрести «выгодный» тур с предоплатой, успешно вложить средства в ценные бумаги или избежать уголовного дела из-за утечки денежных средств.

Кроме того, в России зафиксирована новая волна телефонных мошенничеств. Злоумышленники звонят своим жертвам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний, например «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыт», рассказали «Известиям» пострадавшие.