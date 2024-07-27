Дочерняя компания бостонского холдинга State Street, предоставляющего финансовые услуги, выплатит около $7,5 млн для урегулирования ситуации с обвинением в нарушении связанных с РФ санкций в 2016–2020 годах, написала 26 июля The Wall Street Journal.

«Мы серьезно относимся к своим обязательствам по санкциям, и за последние несколько лет мы усовершенствовали глобальную программу соблюдения требований и контроля, существенно расширив команду по соблюдению санкций и внедрив передовые технологии проверки для улучшения идентификации рисков», — заявил в пятницу представитель State Street.

По данным Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), дочерняя компания Charles River Development, предположительно, изменила даты и перевыпустила счета-фактуры, а также приняла платежи по контрактам от двух клиентов, на которых распространялось действие санкций.

По меньшей мере 18 сотрудников, в том числе из отдела бухгалтерского учета и инкассации, были причастны к переоформлению счетов-фактур или знали об этом, указано в мировом соглашении.

19 июля госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, признал, что России удалось найти варианты поддержки работы оборонно-промышленной базы в условиях антироссийских санкций. Он добавил, что санкции стали нагрузкой на экономику РФ, однако Вашингтон сделал бы ошибку, если бы рассматривал показатель успешности санкций в отношении изменения курса Москвы.

13 июля министр финансов США Джанет Йеллен указала на то, что широкомасштабные санкции в отношении РФ привели к падению доверия к доллару со стороны стран — держателей резервов. Действия, предпринятые США и их союзниками против России, напугали страны, выступающие партнерами США, добавила она.

В конце июня польский обозреватель Анджей Шчещняк в материале для издания Myśl Polska заявил, что темпы развития экономики России выше, чем у западных государств, которые ввели в отношении нее санкции. Тогда же стало известно, что Россия выиграла на западных санкциях $30,9 млрд (около 5 трлн рублей).

5 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что западные страны собирались подорвать экономику России в течение нескольких месяцев после начала спецоперации, но сейчас очевидно, что этого не произошло. Он указал на то, что страна смогла войти в топ-4 экономик мира в рейтинге объема ВВП по паритету покупательной способности.

Западные страны ужесточили санкционное давление в отношении РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.