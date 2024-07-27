Чуйченко рассказал о возможном увеличении предельного возраста нотариусов до 80 лет

В законопроект о нотариате предложили внести поправки об увеличении предельного возраста нотариусов до 80 лет. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко на заседании президиума Совета законодателей в Совете Федерации.

Чуйченко рассказал о подготовке законопроекта «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации», предусматривающего ряд изменений к действующему законодательству.

«Предельный возраст нотариусов — 75 лет, сокращать не планируем. Наоборот, по решению палат, согласованному с органами юстиции, полномочия ежегодно можно будет продлять до 80 лет», — сказал он.

Законопроект предполагает также изменения в системе допуска в профессию, в том числе порядок проведения конкурсов. Планируется создать единые государственные квалификационные комиссии, которые будут отвечать за всю процедуру отбора новых нотариусов.

«Законопроектом предусмотрено создание единых государственных квалификационных комиссий, которые будут отвечать за всю процедуру — начиная от стажировки и заканчивая конкурсами. Комиссия будет состоять из восьми членов — три от юстиции, три от нотариальной палаты и два от исполнительной и законодательной власти региона», — добавил Чуйченко.

Помимо этого, Минюст хочет установить контроль за деятельностью нотариусов — ввести единую проверку профессиональной деятельности и правил делопроизводства специальными комиссиями, в которые войдут представители органов юстиции и нотариата.

Ранее, 20 марта, правительство поддержало поправки в законодательство, согласно которым нотариусы должны будут проверять каждую сделку, касающуюся наследства. Законопроект, как указано в пояснительной записке, направлен на усиление мер борьбы с мошенничеством. Такие поправки, как считают авторы, приведут к увеличению жилищного фонда в регионах и уменьшат очереди лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также эта мера защитит интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.