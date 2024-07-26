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Отдельных командиров ВСУ привлекли к ответственности после проверки

Командиров 59-й бригады ВСУ привлекли к ответственности после жалоб на потери
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Фото: TASS/DPA/Klaus-Dietmar Gabbert
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Отдельные должностные лица командования 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) привлечены к ответственности после проверки. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили в военной службе правопорядка в украинских войсках на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

В публикации обратили внимание, что группа, которая проводила проверку, не обнаружила случаев «издания преступных приказов».

«Установлены отдельные акты управленческих решений и факторы, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач военной частью. С целью недопущения такого в дальнейшем приняты надлежащие решения и принят ряд мер, направленных на предупреждение подобных случаев», — уточнили в службе.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что главком ВСУ Александр Сырский выехал с проверкой в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду для выяснения причин потерь личного состава. При этом 24 июля он отказался раскрыть данные о потерях украинской армии, назвав эту тему конфиденциальной.

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25 июля экс-командир батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) Игорь Мосийчук рассказал, что ВСУ попали в окружение российской армии под селом Прогресс Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате они потеряли всё командование рот. Он выразил мнение, что украинская армия продолжит оставлять населенные пункты, так как командование армии не собирается решать проблемы. По его словам, военнослужащих призывают стоять до последнего, вопреки большим потерям.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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