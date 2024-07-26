Су-27 сопроводил три самолета ВВС Британии над Черным морем у границы России
Российский истребитель Су-27 сопроводил три самолета Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании, которые приблизились к границе РФ над Черным морем. Об этом 26 июля сообщили в Минобороны РФ.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании», — говорится в заявлении ведомства.
Су-27 был поднят в воздух в целях недопущения нарушения государственной границы РФ. При его приближении британские самолеты выполнили разворот. После этого российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушение госграницы страны нарушено не было.
В Минобороны уточнили, что истребитель выполнил полет в строгом соответствии с международными правилами, не пересек воздушные трассы и не допустил опасного сближения с иностранными самолетами.
Ранее, 24 июля, Су-27 был поднят в воздух в целях недопущения нарушения государственной границы России со стороны стратегического британского самолета-разведчика RC-135 и двух истребителей Typhoon. В результате воздушные суда выполнили разворот. Су-27 вернулся на аэродром базирования. Его полет выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, заявили в Минобороны РФ.
Ранее, 21 июля, российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 были подняты в воздух для недопущения нарушения госграницы бомбардировщиками В-52Н ВВС США над акваторией Баренцева моря. В результате американские самолеты выполнили разворот.