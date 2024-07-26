Один ребенок погиб и один пострадал в результате ДТП в Свердловской области
Один ребенок погиб и один пострадал в результате ДТП в Свердловской области. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«По предварительной информации, сегодня, 26 июля 2024 года, в 17 час. 50 мин. на 6-м км автодороги Ревда – Дегтярск – Курганово грузовое транспортное средство «Газель» допустило столкновение со встречным автомобилем «Лада Гранта», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В автомобиле «Лада Гранта» находились два несовершеннолетних ребенка, один из которых погиб, а второй получил перелом ключицы и голени, ему оказали медицинскую помощь.
Прокуратура взяла под контроль проведение доследственной проверки.
Ранее в этот день в Петрозаводске автомобиль совершил наезд на остановку, в результате чего пострадали как минимум два человека. Водитель машины, двигаясь по средней полосе, задел машину, которая шла попутно. После этого автомобиль вынесло с проезжей части на остановку.