Четыре спорткомплекса с бассейнами построят на Кубани
В Краснодарском крае построят четыре новых спортивных комплекса с бассейнами. Власти ожидают, что это позволит укрепить спортивную инфраструктура, сообщает пресс-служба региональной администрации в пятницу, 26 июля.
На данный момент на Кубани функционируют 112 бассейнов. За последние семь лет в регионе открыли семь спорткомплексов с бассейнами в различных станицах и городах, включая новый Дворец водных видов спорта в Краснодаре. Этот объект стал крупнейшим на юге России, там занимаются более 1,2 тыс. спортсменов, пишет ИА KrasnodarMedia.
На площади в 38 тыс. кв. м Дворца водных видов спорта созданы все условия для комфортных тренировок: массажные комнаты, залы для сухого плавания, акробатики, силовых занятий и хореографии. На базе комплекса проводятся краевые и всероссийские соревнования по плаванию, водному поло и прыжкам в воду.