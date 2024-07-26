«Цветочные часы» в центре Краснодара сделают парящими

Арт-объект «Цветочные часы» в центре Краснодара получит обновленный вид. Конструкция изменится на на 80% и будут буквально парить над землей, сообщает пресс-служба администрации города в пятницу, 26 июля.

Рабочие уже демонтировали старую подпорную стенку и установили новую. Также они убрали из грунта 400 куб. м железобетонных конструкций. В сквере, где установлены часы, заменили верхний слой грунта, уложили тротуарную плитку и бордюры, создали внешние контуры будущих клумб, а также завезли 300 куб. м чернозема.

По информации ИА KrasnodarMedia, механизм «Цветочных часов» сейчас находится на реконструкции в Ростове. Новые стрелки и цифры прибудет в Краснодар уже 10 августа. Установка механизма в центре часов на подставке, создаст впечатление, что часы парят над клумбой. Также увеличат угол наклона циферблата с 10 до 15 градусов, установят новую подсветку и современную электронику с удаленным управлением через интернет.

В самом сквере, где находится арт-объект, планируют установить ливневки, провести электроснабжение, установить опоры освещения и камеры видеонаблюдения, выполнить работы по озеленению. В частности, высадить 12 шестиметровых тюльпановых деревьев и вечнозеленые декоративные кустарники.