Набиуллина сообщила о максимальном за 16 лет перегреве экономики России

Перегрев экономики РФ в первом полугодии 2024 года достиг максимума за 16 лет. Об этом 26 июля сообщила глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по денежно-кредитной политике.

«Мы действительно считаем, что экономика перегрета. <…> У нас есть модельные оценки, которые говорят о следующем: о том, что в первой половине этого года масштаб перегрева был максимальным за последние 16 лет», — сказала Набиуллина.

Она объяснила, что степень перегрева оценивается по широкому спектру показателей. Основные — темпы роста реальных зарплат, динамика кредитования и безработица. Количественных оценок масштаба перегрева регулятор не дает, потому что это «ненаблюдаемая величина», но судить о ней можно по динамике инфляции.

Набиуллина добавила, что перегрев экономики, называемый также положительным разрывом выпуска, — это явление, при котором объем производства товаров и услуг превышает так называемый потенциальный валовой внутренний продукт (ВВП). Выпуск учитывается исходя из имеющихся в настоящий момент технологий, ресурсов и производственных процессов с условием отсутствия раскручивания инфляционной спирали или быстрого роста цен.

По словам председателя ЦБ России, политика регулятора сейчас направлена на то, чтобы сократить этот разрыв выпуска и придать экономике сбалансированные темпы роста.

Также Набиуллина рассказала, что во втором полугодии 2024 года Центробанк прогнозирует существенное замедление инфляции. Глава регулятора добавила, что в следующем году этот показатель снизится до 4–4,5% и в дальнейшем сохранится на этом уровне.

Ранее в этот день совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку с 16 до 18%. Этот шаг объяснили ускорением инфляции выше апрельского прогноза, при этом рост внутреннего спроса всё еще опережает возможности увеличения предложения товаров и услуг. Чтобы снизить инфляцию, в регуляторе видят необходимость дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику.

Набиуллина 7 июня сообщила, что во II квартале 2024 года, вероятнее всего, ожидается снижение перегрева экономики, которая продолжает быстро расти. Тем не менее имеющиеся данные не позволяют однозначно предсказать, по какому сценарию пойдет развитие экономической ситуации.