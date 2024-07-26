Проверка пассажирских автобусов проходит на Ставрополье
Сотрудники Госавтоинспекции в пятницу, 26 июля, проводят массовую проверку пассажирских автобусов в Ставропольском крае. Рейд решили провести из-за роста числа аварий с участием маршруток, сообщает ИА StavropolMedia.
Проверку технического состояния транспорта организовали в рамках операции «Автобус» в Кочубеевском и Шпаковском округах, Невинномысске и Ставрополе.
Поводом также послужили эксплуатация пассажирских автобусов с неисправности, нелегальные переделки конструкция, нарушение правил дорожного движения и режима труда и отдыха водителей.
Помимо нарядов ДПС, к рейду подключились госинспекторы технадзора территориальных со всего региона.