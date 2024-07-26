Дело против Ивлеевой закрыли после того, как она выплатила долг по налогам

Производство по неуплате налогов в отношении блогера Анастасии Ивлеевой закрыли после того, как она выплатила более 11,3 млн рублей задолженности. Это следует из базы данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

По состоянию на 26 июля исполнительных производств, связанных с Ивлеевой, в этой базе нет.

Ранее, 27 июня, ФССП России открыла против блогера исполнительное производство. Сумма налогов, которые не выплатила Ивлеева, составила 11 352 875 рублей. Из-за этого долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в начале июня заблокировали счета фирмы, которая принадлежит блогеру. Позже, 22 июля, пресс-служба Главного межрегионального управления ФССП РФ сообщила, что Ивлеева оплатила всю сумму долга. Уточняется, что перед этим служба наложила арест на ее счета, квартиры, земельные участки и автомобиль Lamborghini.

Еще в декабре сообщалось, что гости скандальной «голой» вечеринки блогерши будут проверены по вопросу неуплаты налогов. Отмечалось, что сотрудники ФНС могут организовать проверку компаний блогера «Ивлеева Продакшн», «Коленки пчелы» и «Блеск». По данным «Известий», Ивлеева переписала ООО «Ивлеева Продакшн» на подругу Анну Самакову, передав компанию в ее полное владение.

«Голая» вечеринка Ивлеевой прошла в московском клубе Mutabor 20 декабря. Ее посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дима Билан, а также блогеры-миллионники, жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Был выбран дресс-код almost naked, под которым имеется в виду почти полностью оголенное тело. Представителей общественности оскорбило поведение участников вечеринки, и они обратились в суд за компенсацией как от самой Ивлеевой, так и от площадки.