Реклама
Прямой эфир
Мир
Врач Трампа указал на несомненный характер полученного им пулевого ранения
Мир
Захарова назвала недопуск французской атлетки на открытие ОИ актом сегрегации
Общество
С обвиняемым в подрыве авто в Москве начались следственные действия на месте ЧП
Мир
Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» после визита в Россию
Общество
Путин назвал форум «Таврида.АРТ» востребованной площадкой для общения молодежи
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Общество
Кинолог рассказал об опасных играх для щенка
Мир
ЕК выделила €1,5 млрд из доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву
Общество
В МЧС подтвердили гибель двухлетнего ребенка при пожаре в Ульяновске
Мир
За несколько часов до открытия ОИ произошел саботаж движения поездов во Франции
Мир
Во Франции заявили о высоком уровне загрязненности Сены во время купания мэра Парижа
Мир
Маск назвал абсурдно большими вложения США в НАТО
Туризм
Россияне стали чаще выбирать отдых в необычных форматах
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Мир
Небензя назвал причиной сложностей с прекращением огня в Газе «план Байдена»
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Спорт
Пять спортсменов из РФ вошли в топ-25 лучших игроков НХЛ XXI века
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

В Краснодаре отключат фонтаны на день ВДВ

0
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодаре временно отключат городские фонтаны 2 августа для проведения профилактических работ. Об этом сообщается в Telegram-канале директора департамента информационной политики столицы Кубани Павла Лаврентьева.

«Во-первых, ну, так совпало. Во-вторых, это традиция. А если серьезно, вода в системе техническая, сильно хлорированная, не надо в ней купаться. С заботой о военной элите страны, братья-десантники поймут», — написал чиновник, его цитату приводит ИА KrasnodarMedia.

Ежегодно 2 августа в России празднуется День воздушно-десантских войск. В 2024-м дата выпадает на пятницу, ВДВ исполнится 94 года. По традиции, десантники надевают голубые береты и тельняшки и встречаются с сослуживцами в городских парках. Нередко празднующие купаются в фонтанах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024