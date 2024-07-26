В Краснодаре отключат фонтаны на день ВДВ
В Краснодаре временно отключат городские фонтаны 2 августа для проведения профилактических работ. Об этом сообщается в Telegram-канале директора департамента информационной политики столицы Кубани Павла Лаврентьева.
«Во-первых, ну, так совпало. Во-вторых, это традиция. А если серьезно, вода в системе техническая, сильно хлорированная, не надо в ней купаться. С заботой о военной элите страны, братья-десантники поймут», — написал чиновник, его цитату приводит ИА KrasnodarMedia.
Ежегодно 2 августа в России празднуется День воздушно-десантских войск. В 2024-м дата выпадает на пятницу, ВДВ исполнится 94 года. По традиции, десантники надевают голубые береты и тельняшки и встречаются с сослуживцами в городских парках. Нередко празднующие купаются в фонтанах.