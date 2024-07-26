Экс-замминистра обороны Булгаков отправлен под арест по делу о коррупции
Бывший заместитель главы Миноброны РФ Дмитрий Булгаков заключен под стражу по уголовному делу о коррупции. Об этом 26 июля сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.
«В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело коррупционной направленности, в рамках которого Дмитрию Булгакову <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении Петренко, опубликованном в Telegram-канале СК РФ.
Она добавила, что в отношении фигуранта проводятся следственные действия, и напомнила, что он занимал пост замминистра обороны России в 2008–2022 годах.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ тогда же сообщила на своем сайте, что Булгаков помещен в СИЗО «Бутырка» в Москве, и правоохранители выясняют, что послужило причиной его преступления и поспособствовало его совершению.
Другие подробности задержания и уголовного дела бывшего замглавы Минобороны не сообщались.
Ранее, 21 июля, следствие подтвердило, что бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов причастен к получению взятки. Доказать это помогла информация из налоговой и прочие документы. Иванов 20 июля просил суд смягчить ему меру пресечения, освободив его из СИЗО. До этого, 20 июня, Басманный суд Москвы продлил арест экс-замминистра до 23 сентября.
О задержании Иванова сообщалось 23 апреля. В рамках дела также взяли под стражу друга экс-замминистра Сергея Бородина, 24 апреля он дал показания на бывшего замминистра. На следующий день был арестован третий фигурант дела Александр Фомин.
2 июля сообщалось, что Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. Защита бывшего замминистра подтвердила эту сумму. Источник в правоохранительных органах 18 июля добавил, что Иванов не пошел на сделку со следствием и отказался заключать досудебное соглашение.