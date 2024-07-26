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Набережная возле трех озер в Красноярске готова на 95%

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Первый этап благоустройства набережной около трех озер завершается в Свердловском районе Красноярска. Работы на объекте выполнены на 95 %, сообщает пресс-служба городской администрации в пятницу, 26 июля.

Над водой со стороны Судостроительной, 35, проложили дорожку из металла. На берегу она переходит в тротуар из брусчатки. Сейчас рабочие достилают брусчатку и устанавливают МАФы.

Также на набережной обустроили пешеходный маршрут, смонтировали освещение и установили скамейки. Вдоль тропинок планируется засеять газон и восстановить природное покрытие. Со стороны школы появились смотровые балконы и террасы с шезлонгами и сиденьями с видом на озера.

Благоустройство объекта стало возможным благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на 2025 год.

В следующем году работы на набережной продолжатся. Уже прошли встречи с местными жителями по подготовке проектной документации и созданию эскиза будущего пространства. По информации ИА KrasnoyarskMedia, принято решение обустроить площадки для выгула собак.

Ранее в июле сообщалось, что в Красноярске благоустроят сквер возле ДК «Кировский» за 250 млн рублей. Территорию локации планируют разделить на несколько зон.

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