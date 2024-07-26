Экс-замминистра обороны РФ Булгакова арестовали по делу о коррупции
Бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого по делу о коррупции, арестовали правоохранительные органы. Об этом сообщает 26 июля официальный представитель Следственного комитета России (СК РФ) Светлана Петренко.
По ее словам, уголовное дело расследуется в следственном управлении СК. Басманный суд Москвы избрал Булгакову меру пресечения в виде заключения под стражу.
«С фигурантом проводятся необходимые следственные действия», — приводит слова Петренко Telegram-канал СК.
Уточняется, что Булгаков занимал должность заместителя министра обороны Российской Федерации в период с 2008 по 2022 год.
Ранее, 21 июля, следствие подтвердило причастность бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова к получению взятки, предоставив данные из налоговой и прочие документы.
Днем ранее Иванов, которому 20 июня Басманный суд Москвы продлил арест до 23 сентября, просил суд смягчить меру пресечения, освободив его из-под стражи.
О задержании Иванова стало известно 23 апреля. На следующий день его арестовали. Защита экс-замминистра обороны подала жалобу на решение суда. Иванову вменяется покровительство подрядчикам Минобороны в обмен на имущественные блага. После предъявления ему обвинений по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») высокопоставленный военный был отстранен от должности.
В рамках дела также взяли под стражу друга экс-замминистра Сергея Бородина, 24 апреля он дал показания на бывшего замминистра. Также был арестован третий фигурант дела Александр Фомин.
2 июля сообщалось, что Иванова обвиняют в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. Его защита подтвердила эту сумму. 18 июля источник в правоохранительных органах рассказал, что фигурант отказался от сделки со следствием и не заключил досудебное соглашение.