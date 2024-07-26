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Билл Гейтс указал на преимущество политика «помоложе» на посту президента США

Гейтс о кандидатуре Харрис: здорово, что есть кто-то помоложе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сооснователь Microsoft Билл Гейтс 26 июля заявил, что его голос на ноябрьских выборах президента США можно предсказать — он отдаст предпочтение политику «помоложе».

«Я думаю, здорово иметь [на посту президента] кого-то помоложе, кто может думать об искусственном интеллекте и о его правильной разработке. Я, конечно же, высказываю свое мнение заинтересованным в этом политикам. Выборы будут очень важными и интересными. Я надеюсь, что новое правительство будет заботиться о наших союзниках и о климате», — отметил американский предприниматель в интервью каналу France 24, опубликованном на YouTube.

Гейст также подчеркнул, что собирается расставить приоритеты для достойного, на его взгляд, кандидата, очевидно, намекая на преимущество 59-летней Камалы Харрис перед 78-летнем экс-лидером США Дональдом Трампом.

«Мой голос можно предсказать. Я не говорю, что оказываю политическое влияние. Я собираюсь расставить приоритеты для тех, кого выберу», — заключил он.

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Ранее в этот день вице-президент США Харрис сообщила, что будет участвовать в выборах на пост президента в ноябре 2024 года, представляя Демократическую партию. В ее агитационном видео говорится, что на высшем государственном посту политик будет бороться против нелегального применения огнестрельного оружия, за защиту детей от бедности, доступное здравоохранение и всеобщее равенство перед законом.

Действующий президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства указал, что досрочно уходить в отставку не собирается.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Республиканскую партию на выборах будет представлять 78-летний экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

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