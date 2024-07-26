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Оппозиция в Молдавии заявила об ухудшении экономической ситуации

Лунгу: ситуация в экономике Молдавии ухудшается, несмотря на замедление инфляции
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Фото: РИА Новости/Михай Карауш
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Экономическая ситуация в Молдавии продолжает стремительно ухудшаться, даже несмотря на то что темпы инфляции немного замедлились. Об этом 26 июля заявил лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.

«Макроэкономическая ситуация в Молдавии ухудшается. Несмотря на снижение инфляции до 5%, цены продолжают расти, особенно на товары первой необходимости. Экспорт за полгода сократился на 13,5% и никаких предпосылок для его увеличения нет. Импорт также стагнирует. <…> Иностранные инвесторы сократили вложения в нашу экономику на $180 млн», — указал Лунгу в своем Telegram-канале.

Кроме того, лидер партии констатировал, что в Молдавии снижаются объемы сельскохозяйственного и промышленного производства. А тот небольшой прирост ВВП, который в I квартале 2024 года вырос на 1,9%, произошел за счет внутреннего потребления, которое в основном обеспечили беженцы. Тогда как сами молдаване помогают расти потреблению странах Евросоюза (ЕС), поскольку ежегодно из страны мигрируют более 60–70 тыс. человек.

«Правящая «Партия действие и солидарность» должна уйти в свою сказочную страну с единорогами и розовыми пони. Молдавии нужны труженики, которые засучив рукава начнут разгребать за этими деятелями, восстановят экономику, наладят разрушенные партнерские связи», — резюмировал политик.

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Ранее, 25 июля, согласно результатам исследования Института маркетинга и социологических опросов (IMAS) выяснилось, что более половины граждан Молдавии хотели бы видеть на посту президента республики нового кандидата. Так, 58% молдаван высказались против переизбрания главой страны Майи Санду. В мае такой ответ давали 55% респондентов.

До этого, 9 июня, лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил, что победить Санду возможно. Он подчеркнул, что оппозиция пойдет на любые методы, которые для этого понадобятся.

22 мая депутат молдавского парламента от Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Диана Караман заявила «Известиям», что при правлении Санду страна деградирует по всем направлениям.

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