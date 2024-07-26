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Песков: SHAMAN всё сделал правильно, выступив с концертом перед посольством США

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Российский автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, сделал всё верно, проведя митинг-концерт у посольства США в Москве. Такое мнение выразил 26 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«SHAMAN всё сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию тем образом, который для него наиболее доступен, сделав то, что он умеет делать лучше всего», — заявил Песков на Фестивале новых медиа.

Он добавил, что американские дипломаты не вернулись с обратной связью и вряд ли сделают это позже, потому что двусторонние отношения между Россией и США фактически приостановлены.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в странах Запада сейчас царят антироссийские настроения со слепой ненавистью. Москве сейчас нет смысла объяснять что-либо этим государствам.

Тем не менее Песков обратил внимание на то, что подобные ситуации всегда движутся по синусоиде. Сейчас двусторонние отношения находятся в низшей точке, а потом их линия начнет подниматься вверх. С течением времени на Западе будет появляться всё больше желающих понять Россию и то, что она делает.

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До этого, 23 июля, официальный представитель Кремля прокомментировал присуждение Дронову звания заслуженного артиста России указом президента РФ Владимира Путина от 22 июля. Песков указал, что многие песни исполнителя «попали в яблочко» с точки зрения настроя российского консолидированного общества и полюбились людям.

SHAMAN 19 июля провел митинг-концерт у американской дипмиссии из-за того, что видеохостинг YouTube заблокировал канал исполнителя. На этом выступлении Дронов представил новую песню «Душа нараспашку».

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