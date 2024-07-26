Один человек погиб и пятеро пострадали в результате ДТП с автобусом в Тюмени
Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате ДТП с автобусом в Тюмени. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
«Kia Rio и маршрутный автобус №65 столкнулись на ул. Тимуровцев,1. Предварительно, водитель Kia выехал на встречную полосу», — отмечается в Telegram-канале.
В результате инцидента 50-летний водитель Kia погиб, в его машине был обнаружен пакет со спиртным напитком. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее в этот день два автомобиля столкнулись в Москве на Варшавском шоссе, от удара одно из транспортных средств опрокинулось на проезжую часть. Всего за прошедшие сутки на российских дорогах произошло 320 ДТП, в которых 30 человек погибли и 386 получили ранения. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 51 ДТП, в результате которых один ребенок погиб, еще 56 юных участников дорожного движения были травмированы.