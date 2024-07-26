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ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5–7%

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Центробанк России (ЦБ) РФ пересмотрел прогноз по инфляции в 2024 году и повысил его до 6,5–7%. Об этом регулятор сообщил 26 июля на своем сайте.

«Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в сообщении ЦБ России.

Там уточнили, что в II квартале 2024 года текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составляет 8,6%, а в предыдущем квартале этот показатель находился на уровне 5,8%. В последние месяцы на инфляционные процессы влияли в основном разовые факторы, но повысилось и устойчивое давление. Так, базовая инфляция с поправкой на сезонность во II квартале 2024 года увеличилась до 9,2% в годовом пересчете, хотя в прошлом квартале она составляла 6,8%. Помимо этого, годовая инфляция к 22 июля находится на уровне 9,0%, с июня ее рост составил 0,4%.

В регуляторе рассказали, что инфляционные ожидания населения и финансового рынка усилились, а ценовые ожидания предприятий сохранились на прежнем высоком уровне. Эти показатели усиливают инерцию устойчивой инфляции.

В связи с ее ускорением, которое превышает апрельский прогноз, ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку до 18% годовых. Чтобы привести инфляцию к снижению, требуется ужесточить монетарную политику и денежно-кредитные условия.

«Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ (облигаций федерального займа. — Ред.) существенно выросли, отражая в том числе ожидания участников рынка по июльскому решению по ключевой ставке и ее дальнейшей траектории. Увеличились кредитные и депозитные ставки. <…> Во II квартале 2024 года кредитная активность оставалась высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте», — отмечается в сообщении регулятора.

Следующее заседание совета директоров ЦБ России, где будет рассматриваться вопрос изменения уровня ключевой ставки, запланировано на 13 сентября.

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Ранее в этот день аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев предположил, что повышение ключевой ставки до 18% в этом цикле ужесточения денежно-кредитной политики может стать пиковым, и показатель останется на этом уровне до конца года. По словам аналитика, риторика регулятора может смягчиться, и ЦБ РФ начнет плавно снижать ставку, если в экономике появятся признаки рецессии и снизится рост цен.

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