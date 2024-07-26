Партию опасных персиков из Китая обнаружили в Красноярском крае

Очередную партию зараженных импортных фруктов обнаружили в Красноярском крае. 16 т опасных персиков прибыли автомобильным транспортом из Китая, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора в пятницу, 26 июля.

Лабораторные исследования показали, что плоды поражены гусеницей восточной плодожорки, которая является особо опасным карантинным вредителем плодовых семечковых и косточковых культур.

Гусеницы повреждают плоды и побеги персика, нектарина, абрикоса, сливы и других фруктов. Восточная плодоножка распространяется через перевозку фруктов и посадочного материала и может уничтожать до 100% урожая.

Зараженная партия персиков прошла прошла процедуру химического обеззараживания, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Лицу, ответственному за ввоз фруктов, объявили предостережение.