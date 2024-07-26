Эксперт по туризму назвал позволяющие сэкономить в путешествии лайфхаки

Существует несколько лайфхаков, которые могут помочь сэкономить в путешествии. Об этом эксперт по туризму, руководитель визового центра Visasam.ru Борис Соколов рассказал в пятницу, 26 июля.

Во-первых, он призвал не покупать в первые дни путешествия сувениры и не заниматься шопингом. По словам Соколова, лучше всего заняться этим ближе к концу поездки, когда уже удастся узнать реальные цены в стране и магазины, где можно купить необходимое дешевле.

Во-вторых, в центре города, на пляже и в других популярных туристических местах цены могут быть в 1,5–2 раза выше, чем немного подальше, предостерег Соколов.

Чтобы сэкономить на такси, он рекомендовал почитать о том, как добраться до основных достопримечательностей на общественном транспорте.

«Посмотрите, например, ближайшую станцию метро к нужному вам месту. Это также поможет избежать пробок», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт по туризму посоветовал не менять валюту и деньги в аэропорту или отеле. Как правило, там самый невыгодный курс.

Он добавил, что часто при покупке билетов онлайн в аквапарк, музей или другие места бывают скидки.

В этот же день «Известиям» сообщили в «Яндекс Путешествиях», что летний сезон 2024 года показал заметный спрос на объекты у воды в неморских регионах. Например, в таких как Калужская область (доля бронирований выросла на 115%), Воронежская область (+94%) и Республика Алтай (+120%).

18 июля результаты исследования сервиса «МТС Travel» показали, что россияне стали чаще выбирать Заполярье и Дальний Восток для летних путешествий, сообщает 360.ru.

Ранее, 3 июня, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.