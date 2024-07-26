Эксперт по туризму назвал позволяющие сэкономить в путешествии лайфхаки
Существует несколько лайфхаков, которые могут помочь сэкономить в путешествии. Об этом эксперт по туризму, руководитель визового центра Visasam.ru Борис Соколов рассказал в пятницу, 26 июля.
Во-первых, он призвал не покупать в первые дни путешествия сувениры и не заниматься шопингом. По словам Соколова, лучше всего заняться этим ближе к концу поездки, когда уже удастся узнать реальные цены в стране и магазины, где можно купить необходимое дешевле.
Во-вторых, в центре города, на пляже и в других популярных туристических местах цены могут быть в 1,5–2 раза выше, чем немного подальше, предостерег Соколов.
Чтобы сэкономить на такси, он рекомендовал почитать о том, как добраться до основных достопримечательностей на общественном транспорте.
«Посмотрите, например, ближайшую станцию метро к нужному вам месту. Это также поможет избежать пробок», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.
Эксперт по туризму посоветовал не менять валюту и деньги в аэропорту или отеле. Как правило, там самый невыгодный курс.
Он добавил, что часто при покупке билетов онлайн в аквапарк, музей или другие места бывают скидки.
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