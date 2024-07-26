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Японский фотограф опубликовал новые кадры теракта 11 сентября

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Фотограф из Японии Кеи Сугимото опубликовал новое видео обрушения башен-близнецов Всемирного торгового центра (ВТЦ) во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Кадры фотограф разместил 24 июля на видеохостинге YouTube.

Видео сделано на профессиональную камеру. Оно затерялось на 23 года и было обнаружено случайно.

«Снято с крыши дома 64 по Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке на камеру Sony VX2000 с телеконвертером», — подписал запись Сугимото.

На видео из верхней части одного из зданий идет черный дым, а потом начинается обрушение. Когда рассеивается пыль, первой башни уже нет. Следом падает и второе из зданий ВТЦ. За кадром слышны разговоры людей и сирены служебных автомобилей.

Сугимото попросил использовать эту запись только для «исторических и архивных целей», передает «Газета.Ru».

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Американский телеканал CBS в апреле 2022 года впервые опубликовал кадры с террористами, совершившими теракт 11 сентября 2001 года. Боевики были сняты во время мероприятия, которое в документах обозначено как вечеринка в квартире у террористов в Сан-Диего в феврале 2000 года.

11 сентября 2001 года 19 боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида» захватили в заложники четыре пассажирских самолета. Два воздушных судна они направили на башни ВТЦ в Нью-Йорке, а третий — в здание Пентагона, расположенное в Вашингтоне. Четвертый самолет тоже был направлен в столицу США, но по пути туда упал недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. При этих терактах погибли почти 3 тыс. человек.

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