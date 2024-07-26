Реклама
Прямой эфир

Росгвардия и Минобороны подписали соглашение по взаимодействию в лечении раненых

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава Росгвардии Виктор Золотов 26 июля подписали соглашение об организации лечения военнослужащих и сотрудников ведомств в медицинских организациях Росгвардии и МО.

Так, в рамках подписанного соглашения Росгвардия выделяет часть мощностей в пяти медицинских учреждениях. Таким образом, инфраструктура будет расширена за счет межведомственного взаимодействия.

При этом военнослужащие МО и Росгвардии смогут пройти медобследование и освидетельствование для военно-врачебной комиссии (ВВК), а также пройти диспансеризацию, получить медпомощь, лекарства и другие вещи в лечебных учреждениях Росгвардии и в военно-медицинских организациях по месту пребывания.

«Данное решение позволит повысить эффективность и доступность оказания медицинской помощи военнослужащим — участникам спецоперации», — заявил Белоусов.

Развод постов: что меняют кадровые перестановки в руководстве Минобороны
И для чего военное ведомство усиливает финансовый блок

Ранее, в мае, новейшую нейрохирургическую операционную и два операционных блока общей хирургии в пятницу открыли в филиале Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в Московской области. Также в госпитале полностью обновлены палаты интенсивной терапии, они укомплектованы аппаратами искусственной вентиляции легких и всем необходимым оборудованием для наблюдения за больными в послеоперационный период.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024