Росгвардия и Минобороны подписали соглашение по взаимодействию в лечении раненых

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава Росгвардии Виктор Золотов 26 июля подписали соглашение об организации лечения военнослужащих и сотрудников ведомств в медицинских организациях Росгвардии и МО.

Так, в рамках подписанного соглашения Росгвардия выделяет часть мощностей в пяти медицинских учреждениях. Таким образом, инфраструктура будет расширена за счет межведомственного взаимодействия.

При этом военнослужащие МО и Росгвардии смогут пройти медобследование и освидетельствование для военно-врачебной комиссии (ВВК), а также пройти диспансеризацию, получить медпомощь, лекарства и другие вещи в лечебных учреждениях Росгвардии и в военно-медицинских организациях по месту пребывания.

«Данное решение позволит повысить эффективность и доступность оказания медицинской помощи военнослужащим — участникам спецоперации», — заявил Белоусов.

Ранее, в мае, новейшую нейрохирургическую операционную и два операционных блока общей хирургии в пятницу открыли в филиале Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в Московской области. Также в госпитале полностью обновлены палаты интенсивной терапии, они укомплектованы аппаратами искусственной вентиляции легких и всем необходимым оборудованием для наблюдения за больными в послеоперационный период.