В Минпромторге рассказали о результатах блокировки продажи просроченной продукции

В России с мая по конец июля разрешительный режим на кассах не позволил продать около 35 млн л молочной продукции и более 34 млн л воды, сообщили журналистам 26 июля в Минпромторге.

«Эти значения включают в себя товары с истекшим сроком годности, признаками контрафакта и без маркировки. То есть речь идет не только о потенциально опасной продукции для наших граждан, но и о товарах, для которых не оплачены прямые и косвенные налоговое сборы. Поэтому считаю необходимым распространять этот механизм на все товарные группы, подлежащие обязательной маркировке, такая работа уже ведется», — сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Кроме того, по данным министерства, с 1 апреля по конец июля кассы магазинов заблокировали продажу почти 6,7 млн л пива с истекшим сроком годности, 5,7 млн л пива с признаками контрафакта, 10,6 млн л пива без маркировки и 716 тыс. л этого напитка неизвестного происхождения. За это же время механизм не позволил продать 13,7 млн единиц табачной продукции с признаками контрафакта, почти 56 млн единиц без маркировки и 761,7 тыс. единиц с неизвестным происхождением.

В России механизм блокировки внедряется с 1 апреля текущего года. Он действует в четырех категориях товаров: пиво, табачная и молочная продукция, упакованная вода. С 1 ноября он распространится на антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежду и духи.

25 июля сообщалось, что Минпромторг предложил расширить разрешительный режим на восемь категорий маркируемых товаров. Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о таких категориях, как корма для животных, технические средства для реабилитации, ветеринарные препараты, консервы, растительные масла, красная и черная икра, велосипеды, безалкогольное пиво.