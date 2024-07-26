Пентагон нашел в расчетах стоимости поставок Украине очередные ошибки на $2 млрд

Пентагон обнаружил очередные ошибки на сумму в размере $2 млрд в расчетах стоимости боеприпасов, ракет и другого оборудования, отправленного на Украину. В результате общая стоимость неправильно оцененной помощи Киеву увеличилась до $8,2 млрд, сообщает 26 июля агентство Reuters.

В отчете счетной палаты США говорится, что проблемы в определении точной стоимости военного оборудования, отправленного на Украину, возникли из-за нечетких определений в бухгалтерском учете.

В 2023-м при подсчете военной поддержки для Киева вместо определения «амортизированная стоимость» использовалась «восстановительная стоимость». Тогда ошибка на $6,2 млрд позволила отправить помощь еще на несколько миллиардов долларов. С тех пор было обнаружено завышение суммы еще на $2 млрд.

В счетной палате считают, что несоответствия реальной и заявленной стоимости военной помощи возникли из-за разночтений Закона об иностранной помощи. В одном из примеров, приведенных ведомством, 10 автомобилей были оценены в $7 млн, в то время как они должны были быть оценены в ноль — их чистую балансовую стоимость.

В результате на Украину может быть отправлено вооружений еще на $2 млрд, чтобы покрыть объем помощи, одобренный администрацией президента США Джо Байдена.

В конце марта счетная палата США рекомендовала Госдепу эффективнее отслеживать средства, выделяемые на нужды Украины. В отчете отмечалось, что с начала российской спецоперации в 2022 году четыре американских ведомства выделили Украине более $44 млрд из дополнительного финансирования и других фондов для «удовлетворения экономических и гуманитарных потребностей людей, пострадавших от кризиса». При этом у Госдепа отсутствует систематический и всеобъемлющий подход к отслеживанию финансирования.

В начале июля Байден распорядился предоставить Киеву военную поддержку на $150 млн. Также США выделили новый пакет военной помощи на $2,2 млрд. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что в него вошли ракеты для средств противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды и другие критические средства.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.