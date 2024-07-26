Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Захарова назвала недопуск французской атлетки на открытие ОИ актом сегрегации
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» после визита в Россию
Наука и техника
Правительство утвердило обязательные для предустановки на смартфоны программы
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Экономист Сакс назвал Демократическую и Республиканскую партии США ужасными
Мир
ЕК выделила €1,5 млрд из доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Мир
За несколько часов до открытия ОИ произошел саботаж движения поездов во Франции
Экономика
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 18% годовых
Мир
Маск назвал абсурдно большими вложения США в НАТО
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Мир
Хакеры RaHDit обнародовали данные более 3 тыс. украинских наемников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Авто
АвтоВАЗ остановит выпуск автомобилей на три недели
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш
Сюжет:

Пентагон нашел в расчетах стоимости поставок Украине очередные ошибки на $2 млрд

Пентагон нашел в расчетах стоимости помощи Киеву очередные ошибки на $2 млрд
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пентагон обнаружил очередные ошибки на сумму в размере $2 млрд в расчетах стоимости боеприпасов, ракет и другого оборудования, отправленного на Украину. В результате общая стоимость неправильно оцененной помощи Киеву увеличилась до $8,2 млрд, сообщает 26 июля агентство Reuters.

В отчете счетной палаты США говорится, что проблемы в определении точной стоимости военного оборудования, отправленного на Украину, возникли из-за нечетких определений в бухгалтерском учете.

В 2023-м при подсчете военной поддержки для Киева вместо определения «амортизированная стоимость» использовалась «восстановительная стоимость». Тогда ошибка на $6,2 млрд позволила отправить помощь еще на несколько миллиардов долларов. С тех пор было обнаружено завышение суммы еще на $2 млрд.

В счетной палате считают, что несоответствия реальной и заявленной стоимости военной помощи возникли из-за разночтений Закона об иностранной помощи. В одном из примеров, приведенных ведомством, 10 автомобилей были оценены в $7 млн, в то время как они должны были быть оценены в ноль — их чистую балансовую стоимость.

В результате на Украину может быть отправлено вооружений еще на $2 млрд, чтобы покрыть объем помощи, одобренный администрацией президента США Джо Байдена.

«Если США прекратят поставки оружия, мы будем на шаг ближе к миру на Украине»
Глава фракции «Левые» в бундестаге Зёрен Пельман — об американских ракетах в ФРГ, снижении военной помощи Киеву и расследовании подрывов «Северных потоков»

В конце марта счетная палата США рекомендовала Госдепу эффективнее отслеживать средства, выделяемые на нужды Украины. В отчете отмечалось, что с начала российской спецоперации в 2022 году четыре американских ведомства выделили Украине более $44 млрд из дополнительного финансирования и других фондов для «удовлетворения экономических и гуманитарных потребностей людей, пострадавших от кризиса». При этом у Госдепа отсутствует систематический и всеобъемлющий подход к отслеживанию финансирования.

В начале июля Байден распорядился предоставить Киеву военную поддержку на $150 млн. Также США выделили новый пакет военной помощи на $2,2 млрд. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что в него вошли ракеты для средств противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды и другие критические средства.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024