Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп представляют элиту страны, страдающую от тотальной русофобии, поэтому его победа на выборах ничего не изменит для России. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу «Известий» прокомментировать слова экс-госсекретаря США Майка Помпео, отметившего, что Трамп в случае победы на выборах может усилить санкции в против России, а также разработает для Украины программу ленд-лиза на $500 млрд.

«В бытность президента, при Трампе, американцы начали, наверное, вот эту санкционную гонку. Во время Трампа было введено огромное количество санкций против нашей страны, и в этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных», — напомнил официальный представитель Кремля.

Песков допустил, что республиканец «чуть-чуть больше проявляет политической мудрости в плане поддержания каналов диалога», но этот фактор не оказывает на на что.

В России «никогда не носили и не носят розовые очки», заключил он.

Днем ранее Помпео написал в своей колонке для газеты The Wall Street Journal (WSJ), что Трамп может разработать программу передачи взаймы или в аренду американского вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия Украины и ее объем составит $500 млрд.

По мнению дипломата, Трам сможет также «снять ограничения на виды оружия, которые Киев может получать и использовать».

Ранее, 20 июля, Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, в эфире национального телемарафона сообщил, что Трамп может приехать в Киев для личной встречи с украинским лидером. Он отметил, что было зафиксировано «принципиальное согласие» на этот прием.

19 июля состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского, в ходе которого экс-лидер США пообещал, что в случае победы на президентских выборах в ноябре принесет «мир во всём мире» и положит конец украинскому конфликту. Он также назвал этот разговор очень хорошим.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.