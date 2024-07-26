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Песков положительно оценил акцию исполнителя SHAMAN у посольства США

Песков: SHAMAN у посольства США поступил правильно, выразив гражданскую позицию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, поступил правильно, проведя митинг-концерт у посольства США в Москве. Об этом в пятницу, 26 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа.

«SHAMAN всё сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию тем образом, который для него наиболее доступен, сделав то, что он умеет делать лучше всего», — сказал Песков.

Он добавил, что американские дипломаты никак не отреагировали на концерт Дронова, потому что сейчас, фактически, нет никаких двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.

Официальный представитель Кремля добавил, что на Западе сейчас сложилась атмосфера слепой ненависти к России и всему, что с нею связано, представителям США и их союзникам сейчас бесполезно что-либо объяснять.

При этом, по словам Пескова, такие ситуации всегда развиваются по синусоиде: сейчас отношения находятся в самом низу, а позже кривая пойдет вверх. Нужно лишь подождать, и постепенно на Западе начнет расти количество людей, желающих понять Россию.

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Ранее, 23 июля, официальный представитель Кремля отметил, что ряд песен Дронова точно отражает настрой российского общества. Так Песков прокомментировал присуждение исполнителю звания заслуженного артиста России указом президента РФ Владимира Путина от 22 июля.

SHAMAN 19 июля выступил на митинге-концерте возле американского посольства из-за блокировки его YouTube-канала. Со сцены он презентовал новую песню «Душа нараспашку».

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