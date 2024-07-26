Жительницу Челябинской области будут судить за организацию убийства бизнесмена

В Челябинской области 22-летняя девушка, обвиняемая в покушении на убийство предпринимателя предстанет перед судом. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ УК РФ («Организация и приготовление к убийству»)», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

По данным следствия, в январе и феврале текущего года обвиняемая искала сообщников в Троицке и Южноуральске, для того чтобы осуществить убийство 35-летнего предпринимателя. За содеянное она обещала вознаграждение в размере шести млн рублей.

Однако совершить убийство не удалось, так как сотрудники ФСБ предотвратили действия преступников.

Отмечается, что по этому делу было собрано достаточно доказательств, поэтому после обвинительного заключения оно было направлено в суд.

Обвиняемой может грозить лишение свободы сроком от 8 до 20 лет.

Ранее, 23 июля, было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по факту стрельбы на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Дело было возбуждено в связи с огнестрельным ранением, которое получил один из участников конфликта.