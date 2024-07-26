В Забайкалье расширили русла ручья Суходол и реки Песчанка

В Ингодинском районе Забайкалья завершили расширение и углубление русел ручья Суходол и реки Песчанка. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации в своем Telegram в пятницу, 26 июля.

Приемку работ у подрядной организации провели замминистра природных ресурсов Петр Павленко и исполняющий обязанности главы администрации Ингодинского района Дмитрий Осипов.

Расширение русел было выполнено в короткий срок. Работы проводились в связи с тем, что в последние четыре года в зимний период наблюдалась «накипь» льда, из-за чего грунтовые воды выходили к жилым домам.

Как отмечает ИА ChitaMedia, власти района выразили надежду, что проведенные работы пойдут на пользу и дадут благоприятный результат.

Ранее в июле сообщалось, что Забайкальский край получит рекордную сумму в размере около 4 млрд рублей на модернизацию систем теплоснабжения, из них 1,2 млрд направят на инфраструктуру Читы.