Эксперты назвали лидеров на рынке восстановленных смартфонов

По итогам второго квартала текущего года Samsung вернул себе утраченные позиции на рынке восстановленных смартфонов и фактически догнал Apple. Об этом свидетельствуют данные продаж объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota.

По словам аналитиков, в прошлом году корейский производитель обгонял своего американского конкурента, однако в первом квартале 2024 года Apple вырвался вперед, а по итогам второго на рынке установился паритет.

«В натуральном выражении доли Apple и Samsung в общем объеме продаж восстановленных смартфонов составляют почти по 32%. Однако в денежном выражении Apple стабильно удерживает лидерские позиции», — рассказали эксперты.

Самыми востребованными моделями у Apple стали iPhone 11 (128 Гб), iPhone 12 (128 Гб) и iPhone 12 Pro Max (256 Гб). У Samsung наибольшим спросом пользуются модели среднего ценового сегмента: Galaxy A12 (64 Гб), Galaxy A10 (32 Гб), а также флагман 2021 года Galaxy S21 Ultra 5G (128 Гб).

В тройку лидеров рынка восстановленных смартфонов также вошла компания Xiaomi.

Аналитики обратили внимание, что «в целом россияне стали платить за среднестатистический восстановленный смартфон на 40% больше, чем год назад». Если в апреле-июне прошлого года средняя стоимость такого телефона составляла 16 780 рублей, то в аналогичном периоде 2024-го — 23 630 рублей.

Отмечается, что в последние пять лет глобальные продажи смартфонов на вторичном рынке уверенно растут, в то время как спрос на новые смартфоны замедляется. По словам директора департамента по стратегии и развитию продаж «Мегафона» Давида Борзилова, это происходит по нескольким причинам.

«В первую очередь, такие смартфоны ничем не отличаются от новых: благодаря тщательной проверке устройств и серьезному процессу восстановления корпуса и внутренних деталей он попадает в руки нового владельца в идеальном состоянии», — рассказал Борзилов. Кроме того, продолжил он, покупателю предоставляется гарантия на такой товар. «И третий фактор — сниженная цена», — заключил эксперт.