Власти Севастополя отчитались о ремонте внутриквартальных проездов

Ремонт проездов внутри кварталов продолжается в Симферополе. Работы завершились на 20 из 32 запланированных объектах и проходят в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас подрядчик заканчивает работы рядом с домом № 21 на улице Сергеева-Ценского, пишет ИА SevastopolMedia. Также ведется ремонт на улицах Лермонтова, 18, и Спера, 6 и 8.

Ранее в июле сообщалось, что в Севастополе для удобства туристов и местных жителей запустят два новых автобусных маршрута, № 73 и №74. Первый будет курсировать от Центрального кольца города, а второй — от Парка Победы.