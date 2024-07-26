Зрителей GARAGE FEST ждут выступления звезд, гонки и выставка уникальных авто

Выставка уникальных авто, кольцевые гонки, выступления звезд российской эстрады и множество других интересных событий пройдет с 26 по 28 июля на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области в рамках фестиваля GARAGE FEST.

На мероприятии ожидается три престижных спортивных соревнования: этап российской серии гонок на выносливость REC 4 часа «Игора Драйв», межрегиональное соревнование по дрифту RDS Europe и четвертый этап Classic Touring, международной многоэтапной серии по кольцевым гонкам на классических автомобилях.

Кроме того, гости смогут увидеть разнообразную технику — от модифицированных машин класса GT Light, где представлены «кузова» от Mazda 3 до Mini Cooper, и относительно простых по своей конструкции отечественных Shortcut до мощных автомобилей GT и стремительных спортпрототипов. В рамках Classic Touring выступят знаменитые автомобили «Жигули», «Москвич», ИЖ и «Волга», а также легенды зарубежного автопрома.

В рамках фестиваля также состоится Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент», в котором команды учащихся лучших вузов страны и зарубежья покажут возможности построенных ими гоночных автомобилей и электромобилей. Ожидается, что участие примут 17 команд и более 200 участников из России, Казахстана, Китая, Индии и Турции.

Одним из ключевых событий фестиваля станет выставочный проект «Автокультура», в котором посетителям будет представлено более 150 классических, редких и уникальных автомобилей. Гости автодрома смогут вживую увидеть культовые модели, ставшие легендами кино разных эпох и героями музыкального мира. Известные гонщики, журналисты и блогеры поговорят об автомобильной культуре в специальном лектории на площадке мероприятия.

«Мы поддерживаем фестиваль уже не первый год и считаем, что мероприятий такого формата должно становиться больше. Дети, родители, молодежь — каждый находит развлечение по интересам и получает возможность провести насыщенные выходные в кругу близких», — поделился старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов. Событие состоится при поддержке этой кредитной организации.

Специально для фестиваля ВТБ подготовил собственное арт-пространство ART.SPORT.VTB. В основе креативной концепции лежит развитие гоночного спорта — от греческих колесниц до современных болидов. Посетители смогут отдохнуть в лаунж-зоне, принять участие в викторине и получить призы от ВТБ, оформить карту банка, сделать яркие фото на память. Для юных гостей будет открыта детская зона со специальными активностями.

В прошлом году гостями фестиваля стали более 30 тыс. зрителей за два дня, за счет чего он стал самым крупным автомобильным фестивалем в стране.

«Можно с уверенностью сказать, что сегодня GARAGE FEST — это главное событие лета, которое превратилось в настоящее движение, которое объединяет людей всех возрастов. Его участники вносят большой вклад и делают наш фестиваль особенным и неповторимым. И, конечно, я надеюсь, что каждый гость проведет незабываемые два дня на GARAGE FEST Игора Драйв и насладится всеми активностями, которые для вас подготовила наша команда. Желаю всем отлично провести время и насладиться атмосферой музыки, скорости и драйва», — отметил генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов.

В мае стало известно, что хедлайнером фестиваля станут Диана Арбенина и «Ночные снайперы» в сопровождении струнного оркестра. Откроет музыкальную программу фестиваля группа ZOLOTO, а завершит ее дуэт HammAli&Navai.