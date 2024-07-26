Пьяного школьника на мопеде поймали под Красноярском

Школьника в состоянии алкогольного опьянения, ехавшего на мопеде, задержали в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Полицейские поймали 16-летнего парня во время ночного заезда по поселку. У юноши не было при себе документов. Правоохранители доставили несовершеннолетнего в отдел, где он прошел освидетельствование. Результаты проверки подтвердили, что мальчик был нетрезв.

На нарушителя составили административный протокол за езду в нетрезвом виде, без прав управления и без шлема. На законных представителей ребенка составили материал за неисполнение обязанностей по его воспитанию.

Все документы были направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних при районной администрации.