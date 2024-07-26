На Олимпиаде без объяснений отменили пресс-конференцию по открытию Игр

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже без объяснения причин 26 июля отменил пресс-конференцию, которая должна была начаться за несколько часов до начала церемонии открытия соревнований. Об этом 26 июля в своем аккаунте в соцсети X (бывш. Twitter) сообщил журналист Роб Харрис.

Она должна была начаться в 10:30 по местному времени (11:30 мск). Ее участниками должны были стать режиссер-постановщик церемонии открытия Игр Томас Жолли и спортсмен Тони Эстанге.

Как уточняет RMC Sport, причиной отмены пресс-конференции могли стать продолжающиеся ливневые дожди.

«Адаптация — вот ключевое слово всех людей, опрошенных с утра пятницы по поводу прогноза погоды на это исключительное событие, которое ждет весь мир», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день метеоролог Патрик Марльер предупредил, что в Париже ожидается до 25–30 мм осадков. Подобное количество осадков способно потушить пожар.

Кроме того, корреспондент «Известий» Виталий Чащухин рассказал, что первый соревновательный день Олимпийских игр – 2024 в Париже 24 июля ознаменовался протестами из-за сборной Израиля и усиленных отрядов полиции. По словам журналиста, в Париже нет никакого олимпийского перемирия: улицы осветились фаерами, а возле стадиона прошли задержания «подозрительных» лиц.

Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится 26 июля на реке Сена. Соревнования продлятся до 11 августа.