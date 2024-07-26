Призывавший убивать россиян журналист Шарафмал заочно приговорен к 7 годам колонии

Суд в Москве 26 июля заочно приговорил к семи годам колонии украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, который призывал к убийствам россиян. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Шарафмал также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей на срок пять лет.

Как уточнили в прокуратуре, с февраля по март 2022 года Шарафмал, будучи телеведущим, обращался к зрителям с речью, формирующей враждебное отношение к русским, а также обосновывающей необходимость совершения насилия по отношению к ним. В публичном доступе также размещены кадры с ним, на которых он дает положительную оценку преступной деятельности и идеологии нацизма.

В феврале МВД России объявило в розыск по уголовной статье украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, который был внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремистской деятельности.

Ранее, 1 июля, Второй Западный окружной военный суд в понедельник, 1 июля, заочно приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму, распространение ложной информации о деятельности ВС РФ. Также, согласно решению суда, журналисту запрещено администрировать интернет-ресурсы на срок до трех лет.