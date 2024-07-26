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Корреспондент МИЦ «Известия» Магомедов получил звание «Заслуженный журналист РД»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент МИЦ «Известия» Мурад Магомедов 26 июля получил звание «Заслуженный журналист РД».

Награду Магомедову вручил лично глава Дагестана Сергей Меликов. Магомедов участвовал в том числе в освещении теракта в Махачкале 23 июня.

В январе редактор мультимедийного портала «Известий» Иван Петров получил медаль «За содействие МВД» приказом главы ведомства Владимира Колокольцева за объективное и компетентное освещение деятельности МВД России.

В тот же день, 18 января, корреспондент «Известий» Ксения Солдатова получила медаль «Константин Симонов» от Минобороны РФ за освещение деятельности ВС РФ.

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