Корреспондент МИЦ «Известия» Магомедов получил звание «Заслуженный журналист РД»

Корреспондент МИЦ «Известия» Мурад Магомедов 26 июля получил звание «Заслуженный журналист РД».

Награду Магомедову вручил лично глава Дагестана Сергей Меликов. Магомедов участвовал в том числе в освещении теракта в Махачкале 23 июня.

В январе редактор мультимедийного портала «Известий» Иван Петров получил медаль «За содействие МВД» приказом главы ведомства Владимира Колокольцева за объективное и компетентное освещение деятельности МВД России.

В тот же день, 18 января, корреспондент «Известий» Ксения Солдатова получила медаль «Константин Симонов» от Минобороны РФ за освещение деятельности ВС РФ.