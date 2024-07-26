Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп является представителем американской элиты, страдающей от тотальной русофобии, поэтому его победа на выборах ничего не изменит для России. Об этом 26 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

Таким образом он прокомментировал колонку бывшего американского госсекретаря Майка Помпео в The Wall Street Journal, в которой говорится, что Трамп в случае победы на выборах может усилить санкции в против России и разработать программу передачи взаймы или в аренду американского вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия для Украины на $500 млрд.

«В бытность президента, при Трампе, американцы начали, наверное, вот эту санкционную гонку. Во время Трампа было введено огромное количество санкций против нашей страны, и в этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных», — заявил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что экс-глава Белого дома «может быть, чуть-чуть больше проявляет политической мудрости в плане поддержания каналов диалога», однако влияния этот фактор ни на что не оказывает. Он подчеркнул, что в России «никогда не носили и не носят розовые очки».

Ранее, 19 июля, состоялся телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, в ходе которого экс-лидер США пообещал, что в случае победы на президентских выборах в ноябре принесет «мир во всём мире» и положит конец украинскому конфликту. Он также назвал этот разговор очень хорошим.

На следующий день пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире национального телемарафона сообщил, что Трамп может приехать в Киев для личной встречи с украинским лидером. Он отметил, что было зафиксировано «принципиальное согласие» на этот прием.