В ВС РФ создадут курсы подготовки водителей багги и квадроциклов

В Вооруженных силах (ВС) РФ будут открыты курсы вождения багги и квадроциклов. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе посещения полигона в Ленинградском военном округе.

«Сейчас основная задача как раз — в центрах подготовки создать курсы <…> в первую очередь, багги, квадроциклы» — сказал Белоусов в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ в Telegram-канале.

По его словам, данный вид транспорта является востребованным. Багги и квадроциклы могут доставлять боеприпасы, продовольствие, а также эвакуировать раненых.

В этот же день сообщалось, что Белоусов в ходе посещения полигона в Ленинградском военном округе проверил организацию боевой подготовки. Он ознакомился с проведением занятий по подготовке экипажей танков, управлению дронами, стрельбе из минометов, управлению огнем артиллерии. Кроме этого, он вручил госнаграды военным, которые отличились в ходе спецоперации.

26 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов (ЛВО и МВО). Этим же указом глава государства включил Донецкую Народную Республику (ДНР), Луганскую Народную Республику (ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области в состав Южного военного округа.