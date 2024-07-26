Суд приговорил фигурантов дела о попытке теракта в Шереметьево к 15 и 22 годам
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам Михаила Дария и к 15 годам Илью Ковылкова по делу о подготовке теракта в аэропорту Шереметьево. Об этом 26 июля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Ковылкова и Дария обвиняют по ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Подготовка к теракту») и ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ («Попытка незаконного изготовления взрывчатых веществ»). Последнему также вменяют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
По решению суда, Дарий приговорен к 22 годам, из которых 19 лет проведет в колонии строгого режима. Кавылков проведет в колонии строгого режима 12 лет.
24 июля сторона обвинения запросила суд назначить Ковылкову и Дарию 21 и 28 лет лишения свободы соответственно. По мнению гособвинителя, первые пять лет Дарий и первые три года Ковылков должны были провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.
Следствие установило, что подсудимые планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции воздушной гавани. По данным следствия, фигуранты действовали по указаниям украинских спецслужб. Кроме того, утверждалось, что обвиняемые также занимались пропагандой терроризма в Telegram.