FoxNews назвал жару причиной отсутствия охраны Трампа на посту во время покушения

Сотрудник правоохранительных органов, имевший поручение следить за крышей здания, с которой 13 июля было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа, покинул свой пост из-за невыносимой жары. Об этом сообщает телеканал FoxNews со ссылкой на слова члена комитета сената по внутренней безопасности и правительственным делам Джоша Хоули.

Как отмечается, данная информация поступила Хоули от осведомителя, обладающего данными о плане действий Секретной службы США в день покушения.



«Сотрудник правоохранительных органов, который был назначен на эту крышу, покинул ее. <...> Ему или ей стало слишком жарко, и [сотрудник] решил, что оставаться на крыше нет необходимости», — указано в материале телеканала от 24 июля.



Также сообщается, что в день покушения на месте проведения митинга в Батлере температура достигла 33 градусов тепла, и до покушения сотрудники экстренных служб были сосредоточены на оказании помощи людям, которые страдали от заболеваний, связанных с жарой.

Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля. Выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.



23 июля Трамп сообщил, что полученная при покушении рана затягивается, повязки теперь делаются размером меньше. Экс-президент также рассказал, что после выстрелов на митинге в Пенсильвании, когда он получил ранение в ухо, охрана хотела вынести его на носилках, думая, что экс-президент США получил ранение в другую часть тела, но политик отказался.