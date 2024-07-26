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FoxNews назвал жару причиной отсутствия охраны Трампа на посту во время покушения

FoxNews: охрана Трампа покинула пост во время покушения из-за невыносимой жары
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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Сотрудник правоохранительных органов, имевший поручение следить за крышей здания, с которой 13 июля было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа, покинул свой пост из-за невыносимой жары. Об этом сообщает телеканал FoxNews со ссылкой на слова члена комитета сената по внутренней безопасности и правительственным делам Джоша Хоули.

Как отмечается, данная информация поступила Хоули от осведомителя, обладающего данными о плане действий Секретной службы США в день покушения.

«Сотрудник правоохранительных органов, который был назначен на эту крышу, покинул ее. <...> Ему или ей стало слишком жарко, и [сотрудник] решил, что оставаться на крыше нет необходимости», — указано в материале телеканала от 24 июля.

Также сообщается, что в день покушения на месте проведения митинга в Батлере температура достигла 33 градусов тепла, и до покушения сотрудники экстренных служб были сосредоточены на оказании помощи людям, которые страдали от заболеваний, связанных с жарой.

Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге
Политик отделался легким ранением, подозреваемый ликвидирован

Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля. Выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.


23 июля Трамп сообщил, что полученная при покушении рана затягивается, повязки теперь делаются размером меньше. Экс-президент также рассказал, что после выстрелов на митинге в Пенсильвании, когда он получил ранение в ухо, охрана хотела вынести его на носилках, думая, что экс-президент США получил ранение в другую часть тела, но политик отказался.

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